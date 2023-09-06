日本氣象廳觀測，今年第13號颱風鴛鴦（國際命名：YUN-YEUNG）可能在9月8日到9日間接近關東及東海地方，甚至不排除登陸關東地方，須嚴防可能出現的致災大雨。

日本朝日電視台的報導特別提醒，必須留意鴛鴦帶來的大雨，其原因就是颱風加上秋雨鋒面，目前覆蓋日本列島上空的秋雨鋒面，一旦受到鴛鴦帶來暖濕空氣流入刺激，就有降下大雨可能。

鴛鴦很像2022年9月侵襲日本的颱風塔拉斯，連行進路徑都很類似，兩個颱風威力都在1000百帕上下，雖然看似不強，但塔拉斯去年跟秋雨鋒面相互作用，造成靜岡縣3人不幸死亡、約7萬6000個家戶停水等災情。

讀賣新聞報導，隨著鴛鴦接近帶來影響，東海地方及伊豆群島9月7日可能出現短時間強降雨的「線狀降水帶」（台灣稱線狀對流，指積雨雲呈線狀排列，可綿延50到300公里遠），氣象廳呼籲民眾嚴加戒備。

鴛鴦目前位於日本南方海面上，以每小時30公里速度朝東北移動，中心氣壓1000百帕、近中心最大風速每秒18公尺、最大瞬間風速每秒25公尺。

根據氣象廳目前公布的颱風路徑潛勢預測圖，鴛鴦可能會在9月8日下午登陸千葉縣，接著到9日下午一路北上東北地方後出海。