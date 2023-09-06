樺漢表示，8月營收月增率、年增率皆呈正成長，主要來自旗下品牌通路業績增溫，較去年同期成長61.1％，加上個體包含全資子公司受惠雲網端整合方案與訂閱式服務需求增加，為公司在去年同期已有匈牙利布達佩斯工廠起步、墊高基期營收下，8月營收再度刷新同期新高關鍵。

展望下半年，樺漢對於整體營運維持正向成長態勢深具信心。儘管目前大環境景氣波動對各產業公司營運成長帶來挑戰，但公司三大事業體業務動能仍火力全開，推進在手訂單水位持續站穩高檔水位。

市場看好，樺漢在產品組合結構優化下，有望帶動第三季營運表現繳出淡季不淡成績。

其中，在個體包含全資子公司方面，樺漢聚焦智能零售、智能金融、智能博彩市場逾16年，皆分別於該市場中取得高占有率，看準三大市場在全球規模商機高達540億美元。公司表示，將積極憑藉AIoT人工智慧物聯網應用，以及標準化軟體等相關解決方案深化單一客戶更多合作訂單的滲透率，並堆疊個體營運規模持續放大。

值得一提的是，樺漢品牌通路業務隨著歐美軌道交通、智慧製造主要客戶對於鐵路專用網絡（RDN）、IIoT+5G智慧製造解決方案等的設備出貨暢旺以及良好服務需求增溫，有助品牌通路業績於下半年繳出更為亮麗的獲利成績。

而系統整合事業體受惠先進製程擴廠、增產腳步持續，帶動集團接單暢旺，尤其是布局在美國市場的水氣化工程、以及極紫外光（EUV）模組整合的訂單，依照目前施作工程進度來看，皆陸續於下半年有機會逐步展開。整體來看，樺漢未來營運仍然保持高穩定成長動能。