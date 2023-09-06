匯豐(台灣)人資長王松筠表示，照顧員工的健康與福祉是匯豐集團重要的企業精神，因此，極其重視同仁的身體健康，不僅鼓勵同仁每年安排健康檢查，從明年起，不論年齡、年資或職等，全部調升為每人一年享有新台幣10,000元的健檢額度，補助金額大幅領先同業，同時，每年提供員工半天有薪的健檢假，讓員工能安排全面完整的健康檢查。 此外，匯豐(台灣) 表示，自今年9月1日起，再度升級將產假由原本的16周大幅增加至20周，並新增的4周產假可供女性員工彈性運用，也就是匯豐(台灣)女性員工可連續休滿20周產假或是先休16周基本產假調養身心，之後可在一年內彈性運用新增的4周產假，進行後續育兒相關的安排。另以收養方式迎接家庭新成員者，亦比照產假天數享有20周收養假，讓員工們有更充裕的時間與小孩培養感情，享受成為父母的喜悅。

匯豐(台灣) 說，另陪產假與陪檢假由原本10天增加至28天，讓同仁在配偶/同居伴侶懷孕期間與生產後，可以陪伴另一半，並一起分擔更多育兒的責任。

匯豐(台灣) 已推動多年的「無差異化福利制度」，將適用範圍延伸至非傳統家庭的成員，除了同婚配偶外，不論是同性或異性之同居伴侶也視為配偶，同樣可享有醫療補助、陪產假、收養假、員工協助方案、參與家庭日活動等提供給家人的福利措施。

此外，匯豐(台灣)說，該公司也實施「彈性工作方案」，讓有需要者申請調整工作模式，更能兼顧工作與家庭，例如每周可選擇2~3天在家遠距工作，並可申請新台幣10,000元補助協助在家建置舒適的辦公環境。或可申請彈性工時，往前或往後調整正常工作時間，以避開交通尖峰，或方便接送小孩上下學。