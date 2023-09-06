許多公司都會在鬼月舉辦祭祀活動。一位負責準備供品的女子近日買了金釋迦餅，覺得有「事事皆佳」的正面寓意，於是把糕餅禮盒擺上桌，沒想到主管除了不斷斥責，甚至吐出「妳媽媽是怎麼教妳的？」，讓她不知此後如何該跟主管相處、該不該離職，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，身為公司新進菜鳥的她被指派準備中元普渡拜拜的公品後，想到出差時在台東買了金釋迦餅禮盒當成伴手禮，覺得釋迦剛好有「事事皆佳」的正面寓意，就這樣把糕餅禮盒擺上桌。

沒想到主管得知此事後，先是開罵原PO不懂禮俗，接著也不顧不斷道歉、收回禮盒的她繼續狂罵，「甚至還罵到問說我媽媽是怎麼教我的」，讓原PO不知未來該如何跟主管相處，也不知道是否該因此離職，還是吞下這口委屈繼續工作。

對此，許多網友紛紛回應，「前輩罵到家裡就真的很不應該，我自己是覺得第一次犯錯還可以接受，而且我也相信原PO也是一番好意，下次這種禮盒還是拿來送禮就好！我收到應該會很開心」、「拜拜這種事真的不是每個人都知道吧」、「第一次聽到拜拜不能拜釋迦」、「傻眼主管好扯，罵到家人真的很不行，勸原PO趕快離職」。

事實上，根據農業部台中區農業改良場網站介紹，釋迦之所以不能登上供桌，是因為釋迦的名字、形狀像是釋迦牟尼佛及其頭部，因此拿去祭祀拜拜是不敬之舉。