香港信報報導，離岸價（CNH）亦曾跌破7.32，低至7.3278，截至下午4時54分，離岸價報7.3122，在岸價報7.3084。官方6日開出的中間價報7.1969，較5日報7.1783，跌186個基點或0.26％，創兩周低。

交易員指出，全球經濟增長擔憂加劇，進一步推高美匯至6個月高位，人民幣承壓下跌，一度迫近去年11月的多年歷史新低，但國有大行同時在離岸及在岸市場維穩，使匯價暫時止住進一步下跌走勢。