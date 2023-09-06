香港信報報導，離岸價（CNH）亦曾跌破7.32，低至7.3278，截至下午4時54分，離岸價報7.3122，在岸價報7.3084。官方6日開出的中間價報7.1969，較5日報7.1783，跌186個基點或0.26％，創兩周低。
交易員指出，全球經濟增長擔憂加劇，進一步推高美匯至6個月高位，人民幣承壓下跌，一度迫近去年11月的多年歷史新低，但國有大行同時在離岸及在岸市場維穩，使匯價暫時止住進一步下跌走勢。
人民幣兌美元在岸價（CNY）早段一度跌破7.32，低至7.3218後回穩，收盤升4個基點。人民幣兌美元在岸價收報7.3084，較5日下午4時30分收報7.3088，升4個基點或0.01％，較晚上11時30分最後成交價7.3018，走弱66個基點。
香港信報報導，離岸價（CNH）亦曾跌破7.32，低至7.3278，截至下午4時54分，離岸價報7.3122，在岸價報7.3084。官方6日開出的中間價報7.1969，較5日報7.1783，跌186個基點或0.26％，創兩周低。
交易員指出，全球經濟增長擔憂加劇，進一步推高美匯至6個月高位，人民幣承壓下跌，一度迫近去年11月的多年歷史新低，但國有大行同時在離岸及在岸市場維穩，使匯價暫時止住進一步下跌走勢。
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