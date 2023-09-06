明早將告發陳吉仲涉嫌圖利 徐巧芯轟：超思像過去高端

針對超思公司採購巴西雞蛋爭議，農業部長陳吉仲今(6日)揚言提告國民黨台北市議員徐巧芯。徐巧芯對此秒回擊：「要告來告，奉陪到底，我高興都來不及！」並預告明天就會告發陳吉仲涉嫌圖利、畜產會涉嫌違反銀行法，並將要求農業部提出更多資料，包括每一批超思的蛋到貨的時間點，以及畜產會付款的時間點，及每批超思的蛋的價格。還會讓超思的負責人出面說明，找出背後的真正股東，「請真正的藏鏡人出來說明！」

徐巧芯今(6日)在臉書發文表示，2022選舉的時候陳吉仲被多次指控抄襲，他氣噗噗要提告，結果如何？這次他又為了護航超思，使出一樣的假動作，聲稱要告自己。「來啊，要告來告，奉陪到底，我高興都來不及！」她強調，陳吉仲自己承認農委會在超思的採購上支出了3億多，明明從關稅、營業稅、到岸價格、釋出價格的價差都由政府支出而非廠商，仍然嘴硬不承認這是「補助」。

「如果上了法庭，正合我意，因為我會要求農業部提出更多資料！」徐巧芯指出，包含：1. 每一批超思的蛋到貨的時間點，以及畜產會付款的時間點，以及每一批超思的蛋的價格。2. 除了要求超思的負責人出面說明，但她只佔股權比例0.2％（1000元），所以要問背後的真正股東到底是哪號大人物，「我要請真正的藏鏡人出來說明！」3. 6/28巴西禽流感爆發以後為何政府沒有立即的動作暫停購入巴西蛋進口，一直等到8月驗出藥殘才停止下單？4. 畜產會付款給超思是向農業金庫借款，可能違反《銀行法》32、33條，會要求提供相關部會出示畜產會擔保品。

徐巧芯直呼：那些農委會到現在仍然沒有說清楚的事，我們一起追查到底！