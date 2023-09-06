美國國務卿布林肯(Antony Blinken)周三抵達烏克蘭首都基輔，隨行的美國官員稱，布林肯的訪問，是美國政府以具體行動，表示示對烏克蘭的支持，對反攻的信心。

美聯社報導，布林肯抵達基輔後，在烏克蘭外交部長庫列巴(Dmytro Kuleba)的帶領下，前往該市的貝爾科偉茲克公墓(Berkovetske cemetery)敬獻花圈，表達對保衛國家而獻出生命的烏克蘭將士的致敬。

布林肯在訪問中表示：「我們保證提供烏克蘭需要的一切，使他們能在反攻作戰取得成功，並且在往後還能確保強大的威懾力，建設和重建強大的經濟和民主。」

同樣在周三，烏克蘭議會批准了澤倫斯基提名的烏梅羅夫(Rustem Umerov)為新任國防部長，接替去職的列茲尼柯夫(Oleksii Reznikov)，所以布林肯的拜訪，也是有穩定烏克蘭與美國官方關係的用意。

在前往基輔的火車上，布林肯遇到同樣正在進行訪問的丹麥首相佛瑞德里克森（Mette Frederiksen），雙方討論了烏克蘭戰爭的後續支持。布林肯感謝她為烏克蘭飛行員提供 F-16 戰鬥機，以及培訓工作的關係作用，並承諾美國同意丹麥向烏克蘭捐贈這些戰鬥機。

布林肯的到訪，也包括宣布價值1.75億至2億美元的新一波軍事援助。預計本週晚些時候，還會通過另一項規模更大的軍事援助計劃。

另外就是對烏克蘭的經濟的支持。今年6月，布林肯宣布美國會提供13億美元，幫助基輔重建能源供應建設，實現其能源網路與西方的接軌。

這是自戰爭開始以來，布林肯第4次訪問烏克蘭，然而，這次將是美國高級外交官首次在烏克蘭首都過夜，這是一個重要信號，表示美國更支持烏克蘭，也對基輔的安全更有信心。

美國官員表示，雖然美國對某些戰場挫折感到擔憂，但他們仍然普遍對烏克蘭處理軍事局勢的決定選擇支持，特別是擊落針對基輔的俄羅斯無人機的防空能力是有信心的。