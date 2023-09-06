天使明星三壘手安森尼阮棟（Anthony Rendon）今年再度陷入傷病困境，他7月初脛骨受傷，8月中被發現比預期的嚴重，進入60天傷兵名單，至今未歸。前日被美媒The Athletic問及養傷狀況，阮棟只撂下一句「No habla inglés today」就用帽T遮著頭離開更衣室。

阮棟這句話是英語、西班牙語混用，而且文法不正確，大致的意思是「今天不講英語」，簡言之就是拒談他的傷勢。阮棟本季出賽43場，2轟22打點，打擊率0.236、攻擊指數0.678都不及格，他的7年2.45億美元合約持續到2026年，平均年薪3800萬美元，被視為聯盟的大爛約之一。

自從2020年來到天使，阮棟傷病不斷，4個球季只上陣200場，而且他健康的時候表現也很差，根本無法貢獻球隊。阮棟2019年幫助國民摘冠，「合約年」打出「生涯年」，在自由市場身價飆漲，結果是天使當了冤大頭。

天使球迷對阮棟日漸不滿，今年4月開季就爆發阮棟對球迷動粗的事件，遭到聯盟禁賽與罰款。有球迷拿普侯斯（Albert Pujols）在天使的大爛約來比較，其實普侯斯生涯後期雖然打得不好，但每季穩定出賽百場，阮棟根本沒得比。更糟糕的是阮棟對外界的態度也不友善，他的合約包含不可交易條款，還有世界大賽MVP的激勵獎金，現在看來格外諷刺。