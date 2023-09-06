有「台灣英語教父」之稱的賴世雄，3年前梅開二度，迎娶校花同學文夢霞，近日他也上節目談到和第一任妻子的過往，還有和現任妻再見面並決定共度一生的契機，讓全場聽了都為之動容。

賴世雄在《單身行不行》透露，對第一任妻子是一見鍾情，交往3個月就閃婚，即使婚前檢查發現女方身體出狀況，將來必須洗腎，但他仍不離不棄，結婚8年後妻子發病，因為龐大醫療費，他決定離開外語學校，到補習班教書，也因此成了補教名師。

而賴世雄陪著妻子洗腎34年，他也因為壓力大罹患憂鬱症，隨著太太病況加重，更換上恐慌症，一年需掛急診至少60次，後來老婆在臨終的時候，還很吃力的把手抬起來，那一幕讓他忘不了，他也在對方走的時候一直講話，直到身體開始冰冷為止。

賴世雄伴妻34年病逝不離不棄。（影／取自東風衛視YouTube）

賴世雄3年前、72歲的時候再婚，對象是以前軍校的校花級同學，兩人是在公司成立30周年的時候再相遇，「有人發現我不管走到哪，她的眼睛一直看著我」，後來女方就請他吃飯，他發現對方很節省，是他喜歡的類型，就主動提出要做朋友，認識一陣子後女生主動就求婚「我是天主教，結完婚就不能離婚，你要慎重考慮。」