新竹市長高虹安近日率團出訪日本，民進黨新竹市議員曾資程5日在臉書指出，市府行政處近期也公告130萬元的美國市政考察標案，質疑是考察還是畢業旅行。竹市府發言人施淑婷則解釋，市府暫定10月份回訪姊妹市、美國加州庫比蒂諾市。媒體人鍾年晃認為，高虹安在閃她第一次開庭的日子，她要用市政行程為由跟法院請假。

曾資程5日在臉書貼出竹市府行政處1日發布的「112年赴美國市政考察出國採購案」招標公告，質疑，「高虹安在日本人還沒回來，緊接著美國市政考察的標案上網招標，這次花130萬到底要考察什麼業務？如果是市長帶隊，會不會太密集了，是真考察還是當作畢業旅行？」

將接任民政處長的市府發言人施淑婷則回應，新竹市的姊妹市、美國加州庫比蒂諾市今年4月來訪，曾邀請新竹市前往訪問，市府暫定10月份回訪姊妹市，考察加州灣區城市建設及產業，訪問美國在地創業育成中心及新創產業發展。

媒體人鍾年晃今(6日)在三立政論節目《前進新台灣》表示，該標案1日公告、6日結標，代表不在市政府的年度計畫裡面，一般來說市府會在年度預算中，依明年度市長、局處首長出國考察的次數編列預算，也會先招標，待出訪時間確定後再交由旅行社安排。

鍾年晃直言，「我認為高虹安在閃她第一次開庭的日子，她要請假」，北院的分案就在九月初分的，庭期也在九月初排的，「非常可能高虹安出國的時間，就是第一次開庭的日子」，懷疑是剛好撞期，可以利用這個藉口跟法院請假，說她有市政行程。