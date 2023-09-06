台中市立大甲高工交通專車歷經3次流標及延期發包，6日終於順利完成招標。（大甲高工提供）

台中市立大甲高工交通專車歷經3次流標及延期發包，6日順利完成招標，11日下周一開始上路。校長簡慶郎指出，甲工公車班次少、交通不便，卻無法獲得教育部交通費補助，因校車有助紓解公車壓力，基於「校車公車化」，盼市府比照公車20公里免費，在車資上給予回饋。

大甲高工交通專車發包，因校方為減輕學生壓力，費用較低，致開學日仍無業者投標，而流標3次。經校方提高經費，今天順利完成發包，由於費用增加3至4成，搭車人數從原本660人減少至545人，減少約115人，路線需重新調整安排，預計11日下周一上路。

簡慶郎表示，交通專車採里程計費，學生每天搭車費用從平均100元增加至約150元，由於該校位在非主幹道，公車班次少，交通不便，希望教育部針對「非山非市」都市中邊緣學校學生交通費補助，可以酌情考量，提供適當補助；校車有助紓解公車壓力，台中市公車有20公里免費政策，市府也應基於「校車公車化」，給予學生車資回饋，以減輕學生負擔。

簡慶郎也提到，大甲高工前開元路，上下班尖峰時間車流往來頻繁，目前行經學校813公車每天上午已有2班繞進校園，盼95號公車也能進校園。

交通局表示，大甲高工校門前設有「大甲高工」站，學生可搭乘95、211、657公車到達，最近開學因招標問題，交通局再協調813公車每天上下午共4班次進入校園，將持續與各客運業者檢視沿線民眾整體乘車需求及運輸資源，規畫合適班次及路線服務。

教育局則指出，各校招標校車是學校依據特定學生通勤需求，規畫特定路線的勞務採購，並由特定合格交通運輸業者承攬所提供的特定服務，仍應基於使用者付費原則辦理。另台中市現有雙十公車優惠、交通月票等方案，仍鼓勵學生多加運用大眾運輸工具。另外日前同樣流標的霧峰農工交通車，今天也順利完成招標。