臉書粉專「DoubleApex 騎士裝備專賣店 」昨（5）日發佈一張照片，根據畫面周遭所顯示，初估該處位於某自助停車場自動繳費機，由於左右兩邊藍白二色配底，字體、花色設計莊嚴，一眼看去尤其像極告別式場所；該粉專也附文打趣: 「這是要用走的進去，還是用跪的進去…」
該貼文一經發佈，吸引將近六千名網友點讚，並紛紛留言：「捧著花走進去再跪下」、「一鞠躬二鞠躬三鞠躬，家屬答禮」、「先沐浴，再膜拜 」、「上香、獻花、獻果」、「入內要帶帛金」。
臉書粉專「DoubleApex 騎士裝備專賣店 」昨（5）日發佈一張照片，根據畫面周遭所顯示，初估該處位於某自助停車場自動繳費機，由於左右兩邊藍白二色配底，字體、花色設計莊嚴，一眼看去尤其像極告別式場所；該粉專也附文打趣: 「這是要用走的進去，還是用跪的進去…」
該貼文一經發佈，吸引將近六千名網友點讚，並紛紛留言：「捧著花走進去再跪下」、「一鞠躬二鞠躬三鞠躬，家屬答禮」、「先沐浴，再膜拜 」、「上香、獻花、獻果」、「入內要帶帛金」。
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