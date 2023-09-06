臉書粉專「DoubleApex 騎士裝備專賣店 」昨（5）日發佈一張照片，根據畫面周遭所顯示，初估該處位於某自助停車場自動繳費機，由於左右兩邊藍白二色配底，字體、花色設計莊嚴，一眼看去尤其像極告別式場所；該粉專也附文打趣: 「這是要用走的進去，還是用跪的進去…」

該貼文一經發佈，吸引將近六千名網友點讚，並紛紛留言：「捧著花走進去再跪下」、「一鞠躬二鞠躬三鞠躬，家屬答禮」、「先沐浴，再膜拜 」、「上香、獻花、獻果」、「入內要帶帛金」。

鬼月深夜蹲路邊燒金紙、壽衣… 孝男庭上淚辯：「我在幫親友化解運勢」
長照悲歌！72歲妻殺90歲中風夫泣「毫無印象」 獲判減刑至6年
「我3歲兒子吐白沫！」 父颱風夜硬闖派出所求救 警4mins送院

#停車場 #自助繳費機 #鞠躬 #農曆七月 #跪拜