日本首相岸田文雄近來頻頻曝光吃各種食物的畫面，大有「吃播應援」的意味，可是卻激起日本網友的批評聲浪。尤其在民間消費支出連續5個月下滑的情況下，不少網友更酸爆，「這麼豪華的一餐，我可吃不起！」

日本總務省5日公布7月家庭收支情況調查結果顯示，2人以上家庭每戶消費支出為28萬1736日元（約新台幣6.2萬元），扣除物價變動因素的實際支出較去年同期減少5%，為連續5個月出現下滑，且減幅較6月的4.2%進一步擴大。佔支出30%的「食品」下滑了2.8%，反映出在物價上漲的情況下，民眾連吃也變得更節省。

據日媒《FLASH》報導，在消費支出最新數據出爐後，社群媒體上湧現批評岸田文雄經濟政策的言論，「經濟衰退，岸田造成的經濟衰退更形惡化！」，「岸田政權的經濟政策失敗」。

日本首相岸田文雄（前左）8月31日視察東京豐洲市場，品嚐海鮮。（圖/美聯社）

在民間消費支出持續下滑之際，岸田文雄卻是透過各種品嚐活動，呼籲推動擴大內需，尤其在8月中國全面暫停進口日本水產品之後，岸田文雄更是積極宣傳。《FLASH》還在報導中，列出了岸田文雄過去3個月來的「品嚐活動」，除了8月在官邸吃福島海鮮大餐、在豐洲市場品嚐章魚，6月還吃了富里的西瓜、福島的高檔櫻桃，7月則是吃了千葉縣八街市的落花生、福島的桃子等等。

岸田頻繁的「吃播應援」似乎引來了反效果，因為網友的回應都是，「真不錯，老百姓可是吃不到這麼豪華的午餐」，「我吃不起」，「岸田首相品嚐上等海鮮的表演無法引起共鳴，我都是在超市買海鮮、肉類和蔬菜，而且價格合理」。