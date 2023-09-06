桃園市一名許姓男子與鄭姓男子與以及金主陳姓男子共謀，從加拿大走私二級毒品大麻111公斤來台後，遭基隆關查扣，基隆檢調並循線埋伏逮獲許男和鄭男，陳男聞風仍在逃。基隆地檢署6日偵結，將鄭男、許男依違反毒品危害防制條例運輸第二級毒品等罪嫌起訴，並另對逃逸陳男發布通緝。

起訴書指出，一名年約30歲的許姓男子夥同染有毒癮的鄭姓男子，與金主陳姓男子共謀，透過在加拿大的不詳男子，於今年3月間將221包、合計共重111公斤的二級毒品大麻，透過海運寄送國際郵包給在桃園市的許姓男子。

不過，該包裹進口來台時，就被財政部關稅署基隆關查扣，後經法務部調查局航業調查處基隆調查站調查官連日埋伏，趁許男在5月間意圖收取包裹時當場逮捕，當天傍晚又逮到在暗處把風的鄭男。

檢調事後查出，鄭男當時是在許男收包裹時擔任把風工作，只要一見到許男被抓，就立刻向幕後金主陳男通風報信。

而許男落網後辯稱，只是幫忙收郵包，不知道郵包內有大麻。鄭男則說他只是幫陳男把風包裹，收取幾萬元報酬而已，但他當下以為陳男只會走私幾公斤K他命，沒想到竟然是走私大麻。

基隆地檢署6日將本案偵結，並將許男及鄭男2人依違反「毒品危害防制條例」中的運輸第二級毒品及「懲治走私條例」中的私運管制物品進口等罪嫌起訴，同時對已逃逸的陳男發布通緝。