范逸臣（上）跟劉奕兒在片中演出一對。（陳俊吉攝）

電影《我最愛的笨男人》劇組跟演員大合體，一起出席首映會。（陳俊吉攝）

監製孫啟明、導演張喻閔和演員范逸臣、郭泓志、姚淳耀、劉奕兒、林美秀、孫沁岳6日出席電影《我最愛的笨男人》首映會，電影上映在即，聊到票房公約，范逸臣、郭泓志、姚淳耀3位男主演表示若票房破億，將挑戰裸體胯下掛毛巾，考驗男性「POWER」，郭泓志更加碼要范逸臣掛濕浴巾加重。

而與洪金寶兒子洪天祥穩定交往多年的劉奕兒，被問到與男友的感情現況，她先說兩人感情穩定，但用錯成語，講成：「我們目前分道揚鑣。」讓大家誤以為兩人已分手，但她隨即發現講錯話，趕緊改口：「我是要說分隔兩地，我講錯了啦！」

劉奕兒在片中與范逸臣談戀愛，范逸臣更將劉奕兒背著走了一段路，劉奕兒笑說：「我覺得在他背上的部分都不錯，不用自己走路。」而范逸臣被問到劉奕兒的體感體重，他笑說：「大概43公斤吧！」劉奕兒這次演出的角色有一個悲傷的過去，也為因角色背景，連帶影響她本人瘦了6公斤。

另片中有一場劉奕兒要拿帳本打范逸臣的片段，范逸臣透露那場戲自己被女方打了20幾次，幾乎要耳鳴，其中有1次打得很大力，讓他猜想劉奕兒是不是剛好生理期，於是買了黑巧克力安撫對方，也因此成為劉奕兒心中的暖男。