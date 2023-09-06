大陸微信公眾號「市說新語」6日消息，為發揮品質認證對提升種子品質水準、增強企業競爭力的作用，加快推動農作物種業高品質發展，促進農業增產增效，根據大陸《種子法》和《認證認可條例》，近日大陸市場監管總局聯合農業農村部印發《關於開展農作物種子認證工作的實施意見》（《實施意見》），顯示中國大陸統一推行的農作物種子認證制度，正式建立。

《實施意見》主要包括以下內容：

一是確定了農作物種子認證「統一管理、共同規範、政府引導、市場運作」的工作原則，明確了市場監管總局和農業農村部在相關工作中的職責分工。

二是明確了農作物種子認證機構的資質條件、審批程序和行為規範要求。

三是制定了農作物種子認證推廣應用的有關措施，鼓勵種子企業獲得認證。

四是規定了市場監管部門、農業農村部門對農作物種子認證工作的監督管理措施。

消息稱，種子是發展現代農業、保障國家糧食安全的基礎。種子認證是以高品質種子為目標、強調過程管理的標準化品質保證體系，是實現由「好品種」到「好種子」的有效途徑，是體現企業品質管制水準的重要標誌，也是國際通行的種子品質管制模式，被譽為好種子的「信用證」、種子企業的「體檢證」、國際貿易的「通行證」。

實施農作物種子認證，不僅有利於提升種子品質和種子企業品質管制水準，而且可以提升中國種業的國際競爭力，對推動中國種子「走出去」意義重大。

下一步，大陸市場監管總局和農業農村部還將制訂發布農作物種子認證目錄、認證實施規則、技術規範等配套文件，並通過多種管道大力開展農作物種子認證制度宣傳和政策解讀，推動行業管理、市場流通等領域採信認證結果，共同推進認證工作全面實施。