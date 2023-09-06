台北市私立再興小學晚間發布聲明，表示已配合提供資料以釐清案情，校務營運基金充足且運作正常，學生受教權益不受任何影響。（翻攝自再興小學官網）

台北市私立再興小學張姓董事長等人遭檢舉將4000多萬挪為己用，涉侵占、洗錢等罪，台北地檢署今指揮調查局台北市調查處兵分12路搜索，約談張姓董事長、楊姓校長及經手主管共9人到案。再興小學晚間發布聲明，表示已配合提供資料以釐清案情，校務營運基金充足且運作正常，學生受教權益不受任何影響。

再興小學表示，該案已進入司法程序，校方皆已配合提供資料以釐清案情，目前校務營運基金充足，校務運作正常，學生受教權益不受任何影響，敬請家長放心，也謝謝各界關心。

調查局接獲校內吹哨者檢舉，指私立再興小學張姓董事長等人，涉嫌於2013至2023年間，長期利用再興小學「雙語教學」等多項費用，須以現金或支票支付的名義，要求學生家長以現金及支票繳費。

張姓董事長等人再將這些用來繳費的現金及支票，先存入人頭帳戶，再以洗錢方式轉至張姓董事長帳戶後，予以侵占，張姓董事長10年來侵占金額超過4000多萬元。

檢調認為，張姓董事長涉犯《刑法》公益侵占罪、《洗錢防制法》洗錢罪，今執行搜索12處，訊問被告張男共9人。