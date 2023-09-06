采盟免稅店藝文展演空間展出「2023桃園市美術家邀請展」的21件精華作品，讓國內外旅客在出境候機時，可以欣賞到在地藝術創作精華。6日下午特別舉辦記者會，並邀請參與展出的藝術家蒞臨，親自向旅客導覽解說展出作品的創作理念及特色。（陳麒全攝）

采盟免稅店藝文展演空間展出「2023桃園市美術家邀請展」的21件精華作品，讓國內外旅客在出境候機時，可以欣賞到在地藝術創作精華。采盟免稅店董事長古素琴致詞時表示，桃機是旅客出境必經之地，透過展覽能讓遊客在短時間內，欣賞到台灣當地包括繪畫、雕塑、工藝、應用設計、攝影和新媒體等領域大師級藝術創作精華，向世界展現台灣美學的多元風貌、拓展藝術視野，輸出桃園藝文的創作能量，讓旅人看見台灣散發的獨特魅力。（陳麒全攝）

采盟免稅店藝文展演空間展出「2023桃園市美術家邀請展」的21件精華作品，讓國內外旅客在出境候機時，可以欣賞到在地藝術創作精華。6日下午特別舉辦記者會，並邀請參與展出的藝術家蒞臨，親自向旅客導覽解說展出作品的創作理念及特色。（陳麒全攝）

采盟免稅店藝文展演空間展出「2023桃園市美術家邀請展」的21件精華作品，讓國內外旅客在出境候機時，可以欣賞到在地藝術創作精華。木雕藝術家陳啟村表示，現場展出的「福虎」以台灣檜木為原料雕刻，將傳統技法融合當代元素，沒有使用過多的色彩裝飾，突顯襯托出雕刻細膩的刀工，福虎身上的紋路採用簡單墨色，簡約的設計顯得精緻獨特，深刻的意象呈現虎爺「古錐」又不失威嚴的形象，讓外國人可以看到很台灣、很在地的藝術創作。（陳麒全攝）

采盟免稅店藝文展演空間展出「2023桃園市美術家邀請展」的21件精華作品，讓國內外旅客在出境候機時，可以欣賞到在地藝術創作精華。6日下午特別舉辦記者會，並邀請參與展出的藝術家蒞臨，親自向旅客導覽解說展出作品的創作理念及特色。（陳麒全攝）

采盟免稅店藝文展演空間展出「2023桃園市美術家邀請展」的21件精華作品，讓國內外旅客在出境候機時，可以欣賞到在地藝術創作精華。6日下午特別舉辦記者會，並邀請參與展出的藝術家蒞臨，親自向旅客導覽解說展出作品的創作理念及特色。（陳麒全攝）

采盟免稅店藝文展演空間展出「2023桃園市美術家邀請展」的21件精華作品，讓國內外旅客在出境候機時，可以欣賞到在地藝術創作精華。6日下午特別舉辦記者會，並邀請參與展出的藝術家蒞臨，親自向旅客導覽解說展出作品的創作理念及特色。

采盟免稅店在第二航廈出境D區藝文展演空間，從即日起到10月15日期間，舉辦「桃園市文化局美術家邀請展─可圈可點」，采盟免稅店董事長古素琴致詞時表示，桃機是旅客出境必經之地，透過展覽能讓遊客在短時間內，欣賞到台灣當地包括繪畫、雕塑、工藝、應用設計、攝影和新媒體等領域大師級藝術創作精華，向世界展現台灣美學的多元風貌、拓展藝術視野，輸出桃園藝文的創作能量，讓旅人看見台灣散發的獨特魅力。

桃園國際機場公司副總經理李俊德說，曾經有顧問告訴機場公司，旅客到機場如何減緩壓力是成就機場的服務品質，機場公司希望桃機能融入更多藝術創作，讓國外旅客知道台灣不是只有美食，更有靈魂精神及文化層次提升，桃機另外還設有歷史博物館展出，1樓入境大廳也有台灣之窗可供藝術家或團體申請展覽，呈現台灣多元文化內涵。

木雕藝術家陳啟村表示，現場展出的「福虎」以台灣檜木為原料雕刻，將傳統技法融合當代元素，沒有使用過多的色彩裝飾，突顯襯托出雕刻細膩的刀工，福虎身上的紋路採用簡單墨色，簡約的設計顯得精緻獨特，深刻的意象呈現虎爺「古錐」又不失威嚴的形象，讓外國人可以看到很台灣、很在地的藝術創作。