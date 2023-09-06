本週二（5）在社群網路上公布的一段影片顯示出俄軍的1架Mi-28N「暗夜獵人」（Night Hunter）攻擊直升，追尾並使用機砲擊毀一架烏克蘭國產的UJ-22無人機，實為當代罕見的「機砲空戰」畫面，而地面上有民眾也側寫錄下了這一幕。

⭐️El momento de la derrota del UAV aerotransportado ucraniano🇺🇦 UJ-22 por el helicóptero de ataque Mi-28N Night Hunter sobre una de las regiones rusas🇷🇺 a finales de agosto.



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📍Invita a un conocido 👉 Wofnon #Rusia #Ucrania #EEUU #OTAN #wofnon pic.twitter.com/r2iEjAyGFW — Fidias Roldan (@RoldanFidias) September 5, 2023

綜合公開資訊情報來源信息，從地面民眾錄影畫面和發佈時間來看，這起追尾事件應發生在8月底，當時1架俄羅斯的Mi-28N可能在執行空中巡邏任務，以監視可能的飛行物體，隨後它偵測到了這架UJ-22無人機，並使用2A42 30毫米機砲射擊，隨後將其擊毀，在空中炸成火球。

Video of a Ukrainian UAV hit by a 30mm Mi-28N helicopter cannon .



Reportedly, the aircraft was sent to intercept a spotted Ukrainian drone, detected it with its radar and destroyed it with autocannon fire - the moment can be seen on video.

The bursts of 30-mm shells really… pic.twitter.com/cfUB2aAdeV — Koba (@Roberto05246129) August 30, 2023

Ukrjet是一家位於基輔的烏克蘭無飛行系統（UAS）開發公司，產品種類多元，從情偵監無人機到自殺無人機（巡飛彈）都有對應的產品，本次收到攻擊的型號為UJ-22 AIRBORNE情偵監無人機，最大即時遠端遙控距離為100公里，如果事先設定好路線採取自動飛行的話最大航程為800公里，巡航速度為時速120公里、極速為160公里，最大飛行高度為6公里，籌載量為20公斤，續航時間為7小時，可以說是相當不錯的產品。

Mi-28N暗夜獵人是俄軍主要的全天候攻擊直升機，定位與美國阿帕契同為飛型坦克，常與KA-52短吻鱷偵蒐直升機搭配作為察打組合，掛載架上的掛點跟籌載量遠較短吻鱷多，最高可攜帶近2噸的反坦克飛彈、火箭彈或是空對空飛彈。