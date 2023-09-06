中檢查獲科技公司假「債權讓與」真吸金，9年吸引近萬人投資，非法吸金73億5千萬餘元，查獲大量現金及名錶，依違反《銀行法》起訴15人。（中檢提供／陳淑芬台中傳真）

台中檢方今（6）日偵結起訴旭新科技吸金73億一案。檢方指出，陳姓負責人架設「債權投資P2B網路理財」網站招攬投資，對外稱月領年利率7至12％不等利息，期滿則可領回本金，並以此手法，9年間吸引近萬人投資，吸金高達73億5000萬餘元，檢方依違反《銀行法》起訴陳等15人。全案移審台中地院，法院裁定陳姓負責人夫婦個別以800萬元、200萬元交保，王姓女董事、應姓股東則以300萬元、500萬元交保。

根據檢警調查，旭新公司負責人陳男架設「債權投資P2B網路理財」網站，對外辦理公開投資說明會，宣傳「債權讓與買賣」、「按月給付約定報酬，到期還本」、「壞帳附買回合約」及「年報酬率7至12％」，藉此招攬民眾投資。

陳男等人宣稱，投資人除可按月支領年利率7％至12％不等利息外，期滿並得領回全額投資本金，自2014年7月至今，共招募361件，吸引近萬人認購台灣、新加坡、馬來西亞、柬埔寨等地區中小企業或個人債權方案，招募金額達新台幣73億5186萬餘元。

中檢檢察官黃裕峯指揮重案支援中心檢察事務官、台中市調查處、刑事局中部打擊犯罪中心、台中市第六分局及保安警察第四總隊組成專案小組，日前動員近百名檢警啟動搜索查緝。

檢方今年搜索時，查扣陳男名下房地產1筆、旭新公司名下金融帳戶5筆、NAS主機等電磁紀錄、債權紙本文件、契約書現金385餘萬元及百達翡麗等名牌手錶19支，其中多支名錶單價逾3、4百萬元。台中地檢署今（6）日偵結，依違反《銀行法》，起訴旭新科技及陳等15名涉案人。