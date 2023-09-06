女星周曉涵演過不少知名戲劇，憑藉著甜美外貌擁有不少粉絲支持，更有著「偶像劇女神」的別稱。此外，她平時也不吝於在社群上曬出養眼美照與粉絲分享，近日便PO出多張身穿緊身白T下廚的美照，吸引不少粉絲前來朝聖。

周曉涵近年來工作邀約不斷，在《機智校園生活》、《加油喜事》、《獅子王強大》等劇中都可見到她的身影。另外，她平時也用心經營社群，除了在其上曬出工作花絮以及生活點滴外，更頻頻曬出各式辣照供粉絲們欣賞。

近日適逢颱風來襲，帶來不少風雨，周曉涵便特地換上「居家私服」，曬出多張在家烹煮料理的照片，表示：「颱風天，料理小廚娘上個線。」只見相關畫面中，她以白色素T搭配米色短褲的穿搭入鏡，而服飾略為緊身的剪裁設計，讓她的傲人上圍尤為明顯。此外，她手拿夾子，面前擺著一盤豐盛的食材，以微微彎腰的姿勢翻弄食材，看似在展現自己的廚藝，而一旁還擺著一杯透明飲品，模樣十分愜意。

貼文PO出後，吸引不少網友爭相前來朝聖，除了大讚周曉涵優雅的做菜姿勢外，更表示：「女神做菜太美了，想吃你做的菜」、「好漂亮喔，讓人看餓了」、「漂亮的姐姐。」誇讚她的美貌。另外，昨(5日)，她也再度更新社群，放上一張自己吞服保健品的模樣，羞吐：「不能再偷懶了（跟自己喊話）！」提醒自己要按時服用，以期能維持身體健康。