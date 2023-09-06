《蘭陵40—演員實驗教室》以「時間」為主題，收錄成員們各自生命中的吉光片羽。（蘭陵劇坊提供）

劇場紀錄電影《蘭陵40—演員實驗教室》6日舉辦首映會，導演王耿瑜攜手蘭陵劇坊成員馬汀尼、游安順現身，首次觀賞的兩人，劇場歲月回憶湧上心頭，游安順形容蘭陵就像家，「我是這個『家』裡面最年輕的，但也是50幾歲了。」馬汀尼則分享團員們搭飛機到各地演出宛如畢業旅行，並笑說：「全台灣沒這麼浪漫的表演團體！」

這部以「時間」為主題的紀錄電影，收錄蘭陵成員們各自生命中的吉光片羽。金士傑為電影開場；楊麗音說起逃離原生家庭追尋夢想的心路歷程；趙自強分享和將軍外公之間的秘密；游安順演出幼時拔刀與父親相向的真實故事。

本片導演王耿瑜則娓娓道出離世母親留下的相簿訊息，好像一切都是安排好的死亡預知紀事，冥冥中的因緣要她在蘭陵 40 開排前讀到這些文字、完成演出。馬汀尼也感性分享，演出時聽著台下觀眾的啜泣聲：「演員和觀者出現耐人尋味的你我關係。」

《蘭陵40—演員實驗教室》中收錄劇坊成員們多年後聚首，頂著不再靈活身軀排練的花絮，趙自強觀後猛然想起排戲前期正經歷「阿基里斯腱」斷裂，甚至擔心要跛腳演出，這段原以為永遠不會忘記的回憶，並大笑：「時間就是這麼奇怪，還好在紀錄片裡被保存著。」金士傑也收到許多人在觀影時掉下眼淚的反饋：「很像蘭陵是一個遙遠的天堂，聽到這樣的回饋都覺得好值得。」

《蘭陵40—演員實驗教室》由蘭陵劇坊出身的王耿瑜執導，紀錄下蘭陵劇坊40周年的特別演出，除2018年於國家劇院首演的片段、排戲花絮外，更放入1983年《演員實驗教室》於南海藝術館首演的片段，透過也是演員出身，曾入圍金鐘女配角獎的剪接師葉慈毓將不同時空的片段交織，紀錄片成了「時間」的見證，拼貼出劇團及演員們這段奇幻的人生旅程。