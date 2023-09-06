民進黨新竹市議員楊玲宜今（6）日在臉書發文披露，新竹市長高虹安出入都有百萬名車代步接送，除了市府配有的Alphard公務車外，還有4輛私家車，也貼出其中1輛黑色保時捷的照片。對此，網友表示，「還好啦，總比某基層少尉軍官開積架上班還低調的」、「先檢視大小姐」、「總比雲豹裝甲車好」！

楊玲宜在臉書發文指出，除了市府配有的1台Alphard公務車以外，還有4輛私家車，其中有1輛還是黑色的保時捷，她說高虹安出入是百萬名車代步，堪比八人大轎娘娘出巡，反觀成德高中生還要自己花大錢搭校車上學，極度諷刺。

對此，市府澄清，高虹安名下並沒有任何登記任何車輛，也不明白為何楊玲宜要如此指控，當日為假日非上班時段，所拍攝到的車輛為市府祕書以非公務車輛隨同市長行程，絕非議員所指，屬於市長個人車輛及公務車。

據了解，目前新竹市政府所採用的Alphard公務車為租賃車，符合新竹市府法規辦理，已是里程數超過10萬公里的舊車，而非新車。

而網友也在《中時新聞網》留言表示，「民進黨政府實在夠無能！你們可以放火，別人不能點燈！」「這種車價台灣滿街都是！開自家車犯法了嗎？」「還好啦，總比某基層少尉軍官開積架上班還低調的」、「先檢視大小姐」、「眼紅了嗎?」「剛出嶽的女婿䦕的是法拉利怎麼說」、「哪裡比得上 1.5個博士」、「還是綠能你不能」、「總比雲豹裝甲車好」、「現在隨便一台國產休旅都破百萬」。

也有網友認為，「不知要低調」、「查所有官」、「法律之前人人平等！該怎麼辦就怎麼辦！」