中國大陸外交部發言人毛寧6日主持例行記者會，有記者提問，2023年中國國際服務貿易交易會6日落幕。在當前世界經濟復甦乏力、中國經濟面臨壓力背景下，此次服貿會向外界傳遞什麼樣訊號，對此，毛寧回應指出，「世界經濟開放則興，封閉則衰。」中方願同各方一道以服務開放，推動包容發展，共同維護自由貿易和多邊貿易體制，為世界提供更多更好的中國服務。

毛寧表示，服貿會一直是中國高水準對外開放的視窗，也是各國企業開展交流合作的重要平台。習近平主席向今年服貿會全球服務貿易峰會作視訊致詞，宣布一系列擴大服務業對外開放的重大舉措，展現了中國擴大高水準開放，堅持合作共贏的決心和擔當。中國舉辦服貿會就是要同各方共用服務貿易的發展機遇，為增進全球貿易往來作出新貢獻，為促進世界經濟復甦注入新動能。

她指出，近年來，面對複雜嚴峻的外部環境，中國服務貿易保持了快速增長，顯示了強大的韌性。去年，服務進出口總額近6兆元人民幣，同比增長12.9％，規模創歷史新高，連續9年位居全球第二。世貿組織祕書長伊維拉在峰會的視訊致詞中表示，自從2001年加入世貿組織以來，中國占世界服務貿易的比例從2.4％增加到6.5％，增長了2.5倍以上，是世界第四大服務出口國和第二大服務進口國，正成為世界服務供需中心。