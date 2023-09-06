民眾黨總統參選人柯文哲位在新竹市的老家，遭網紅「四叉貓」劉宇披露，頂樓疑有鐵皮加蓋違建，柯文哲母親何瑞英5日受訪更哽咽表示，「我們是小康家庭，不是有錢人，你有事沒事就欺負我們，沒的事情就硬要說成有，他要來拆我就給它拆」。對此，前立委郭正亮6日就表示，「其實柯媽媽他很會講話，坦白講我昨天看到柯媽媽接受那個專訪，我覺得她已經就這個議題得最多分了，她EQ實在是太厲害了」，引發討論。

郭正亮6日在中天節目《綠也掀桌》中表示，「其實柯媽媽他很會講話，坦白講我昨天看到柯媽媽接受那個專訪，我覺得她已經就這個議題得最多分了，她不只是講她房子的歷史，她真的很會講話，很少人能夠講的這樣頭頭是道，讓人家有點感覺的」，郭正亮更提到，「其實柯媽媽是在新竹做廣播出身的，本來就非常會講話」。

郭正亮回憶指出，「我以前幫柯文哲選2014的市長那一屆，那年我就發現，只要惹到柯媽媽，柯媽媽出來講話通常都是得分，因為她EQ實在是太厲害了」，郭正亮最後說，「其實最好的情況是要道歉，她沒有道歉，但她在沒有道歉的情況下，已經講到我覺得能夠處理到最圓滿的狀態，就是這樣」。