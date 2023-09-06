手機品牌五花八門，但當討論平板時，民眾第一印象大多是「iPad」，有網友好奇詢問是否真的沒有其他選擇，結果網友仍一面倒推薦購買iPad，直言iPad的CP值非常高。

鄉民「akari7695」今（6）日在PTT八卦板表示，最近準備購入一台平板，不想買太貴又不考慮雜牌，查詢後發現可選的品牌沒有多少，且有些售價甚至比蘋果的iPad還要貴，讓他忍不住詢問「平板真的除了iPad沒其他選擇嗎？」

不料其他網友仍一面倒推薦iPad，直言「蘋果cp最高的產品就是平板了」、「iPad每天掛手遊，24小時好幾年了，有夠耐操」、「我也曾經不相信這點，別走冤枉路」、「我手機各大廠牌都用過玩過，但平板只用過iPad」、「之前為了平板看了很多，比較下來還是iPad的cp值最高」。

不過也有人推薦「華為用優惠只要五千加零頭，拿來看漫畫、上上網、看影片很夠了」、「閱讀為主的話可以參考最近出的一款NXTPAPER 11，低藍光低反光」、「如果只是娛樂取向，小米就不錯」、「小新PAD音效覺得好iPad很多。如果只是影音追劇，覺得其他有更好的選擇」。