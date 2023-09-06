由於持續受到低壓帶影響，明（7）日各地容易有局部短暫陣雨或雷雨，午後中南部、東半部地區及各地山區容易有局部大雨或豪雨發生。氣象局表示，周六（9日）開始水氣逐漸減少，周一（11日）後有乾空氣移入，另外琉球一帶海域周末時可能會有新的熱帶性低氣壓生成。

氣象局分析未來降雨趨勢。（翻攝自報天氣 - 中央氣象局臉書）

氣象局指出，明天天氣不穩定，容易有局部短暫陣雨或雷雨，午後配合熱力作用下，中南部、東半部地區及各地山區容易有局部大雨或豪雨發生；氣溫方面，由於明天雲量稍微增多，各地高溫落在29到32度。

氣象局預測各地降雨趨勢。（翻攝自氣象局）

氣象局說明，周五低壓帶影響，水氣多，天氣不穩定，各地都有局部短暫陣雨或雷雨，午後配合熱力作用下，中南部、東半部地區及各山區有局部大雨或短延時豪雨發生的機率；周六東部、東南部及南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，環境轉為東北風，基隆北海岸及東北部地區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，南部地區有局部較大雨勢發生的機率。

下周日（10日）南部及東南部地區有局部短暫陣雨，基隆北海岸、東北部及東部地區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中部地區及北部山區有局部短暫雷陣雨；下周一至下周三（11日至13日）乾空氣移入，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫陣雨。