德國經濟辦事處6日表示，晶片巨頭台積電與英特爾相繼決定投資德國，德國企業龍頭博世與英飛凌向來作為德國半導體產業的重要支柱，加上產業鏈上的中小型供應商，突顯德國在半導體產業的角色，即刻正在台北南港舉辦的國際半導體展，在睽違六年後，今年終於加入德國館。

德國經濟辦事處服務執行單位博智顧問有限公司，今年首次攜手德國矽谷協會（Silicon Saxony e.V.）與荷蘭在台辦事處舉辦德國館。德國經濟辦事處長林百科表示，時隔多年德國再度重回國際半導體展，今年以贏得未來賽局致勝關鍵─創新與永續「Inspire Innovation. Empower Sustainability」為主軸，這正是德國企業發展宗旨，「在永續製造的同時，向來也維持產品的高品質。」

2023國際半導體展德國館包含應用於奈米科技的相關零組件與系統，工業應用方面的專業清潔材料，以及適用於非標準基材與處理需求的全自動化處理系統。此外，電氣與電子領域的最新金屬接合解決方案、常壓等離子系統、UV殺菌、UV固化和UV消毒等科技，都可於本屆德國館中找到。