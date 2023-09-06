純煉滴雞精6日與弘道老人福利基金會推出「211長輩營養資助計畫」，結合今年的義賣活動，迄今純煉捐款已逾70萬元，捐贈物資亦已達市值40萬元，希望能藉此拋磚引玉，邀請更多民眾持續關注年長者的照護議題。

據統計，2018年台灣65歲以上老年人口超過14％，進入高齡社會，預估2026年會超過20％進入超高齡社會，代表長輩的營養照顧問題日趨重要。

純煉滴雞精多年來專注於長輩的營養健康，過去五年來亦持續與長期關注長輩議題的弘道老人福利基金會公益合作，期待透過企業力量拋磚引玉，呼籲社會大眾重視長輩照護的議題。

雙方今年再度攜手舉辦「第六屆感雞唔你幸福過好日-211長輩營養資助計畫」，9月15日正式啟動，主辦單位準備限量的211彩繪營養餐盤套組-211彩繪餐盤與2包原味純煉滴雞精，其愛心營養價為990元，邀請民眾一起共襄盛舉，既可做公益，又可關懷家中長輩。

211營養餐盤的設計，主要是提醒與呼籲民眾重視長輩營養的攝取，直接透過餐盤上的圖案，就知道每餐要攝取2份蔬菜、1份肉類蛋白質與1份全穀類，如此可協助長輩維持健康的營養態度；此外，此次活動，純煉將維持企業對公益的態度，將所有義賣所得，全額捐贈給弘道基金會，支持助老服務。

純煉品牌經理周炤良表示，純煉滴雞精一直以來，都很關注兒童與長輩的營養健康，我們希望營養健康觀念，可透過簡單日常生活建立起來。為擴大企業關懷層面，我們自2016年開始與公益團體進行營養觀念的推廣，今年與弘道基金會的合作，已邁入第六年，主要是看到國民健康署的統計，台灣肌少症盛行率高，65歲以上的肌少症，男性為23.6％，女性為 18.6％。

以上種種都代表長輩營養照護的議題，不容忽視，我們也期待透過企業的力量，造福台灣更多的熟齡族。

弘道老人福利基金會台中服務處長陳國慶表示，肌少症是影響長輩保持行動力的一大隱憂，因肌力不足，容易疲乏而減少出門，造成罹患失智症，及憂鬱症風險，將增加2倍。因此，自2006年我們就開始推動體適能相關計畫，與增加營養知識、環境安全等教學，期待提升長者的自主能力。

此次211營養餐盤，是由弘道基金會的長輩們，齊心繪製，希望收到211彩繪營養餐盤義賣組合的消費大眾，不僅可感受到長輩的生命熱力與活力，更能帶動更多人在乎熟齡人生的健康與幸福。