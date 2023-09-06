台灣企銀今日舉行第二季法人說明會，台灣企銀2023年上半年獲利表現持續穩健成長，截至2023年第二季淨收益達159.01億元，創下歷年同期新高，合併稅後淨利達62.02億元，較去年同期成長49.05％，每股稅後純益（EPS）0.77元。

台灣企銀說明，今年持續調整收益結構，側重無風險之恆常性手續費收入，截至第二季，手續費淨收益為22.83億元，較去年同期成長7.94％，其中約有15.31億元來自於財富管理手續費淨收益挹注，亦成為本季手續費淨收益的主要成長動能。

財務操作方面，有鑒於利率維持高檔、台美利差仍大，受惠於換匯收益持續挹注，帶動上半年金融商品淨收益及兌換損益37.54億元，較去年同期成長397.88％；資產品質方面，今年上半年考量資本適足率對放款量能的影響，該行以挹注盈餘為主。

在資產品質可控範圍內加速資本累積，截至今年6月底，各項資本適足比率皆有改善，資本適足率與去年同期及年底相比提升至13.33％、第一類資本比率提升至9.67、普通股權益比率提升至8.28％，且逾期放款比率為0.18％、備抵呆帳覆蓋率為700.86％，兩項比率皆優於去年同期表現。

陳紹晃表示，展望下半年，將拓展將延續「優化資產品質，開創多元獲利」兩大策略方向，利用承作風險權數較低業務，如個人自住的房貸業務，並善用中小企業信保基金保證機制承作中小企業放款，以提升授信資產品質及資本適足率。在海外業務方面，考量2023年景氣受通膨、美國升息及地緣政治等因素影響，經濟成長存在高度不確定性，將持續重視授信品質，降低存款資金成本，以強化獲利能力。