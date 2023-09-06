NBA總冠軍金塊球星麥克波特（Michael Porter Jr.）在中國信託銀行力邀下，今晨抵台展開4天公益慈善活動，首戰就造訪T1總冠軍新北中信特攻的訓練基地，除了交流訓練菜單外，並和中信銀行贊助的兩支「愛傳球」國中籃球社團分享NBA奪冠歷程。

波特與中信特攻球員們交流訓練菜單，並打起對抗賽小試身手。在半場對抗賽中，波特也發現球隊每一位球員在傳導視野與攻擊信心都相當流暢，並說到：「這就是一支冠軍球隊必須要有的實力！」

中信特攻總教練李逸驊表示，波特是他看過最有親和力的NBA球員！「從熱身到每一個完整的訓練步驟，都充分展現職業水準，是國內職籃球員們可以效仿的對象。他今天也積極與球員們分享進攻投籃技巧與組織傳導觀念，成功激發出球員們對於訓練的正面態度。」

NBA球星麥可波特今日與中信特攻交流，並擔任中信特攻反毒大使，中信反毒教育基金會董事長辜仲諒親自到場參與。（中信銀行提供）

由中信銀行贊助的「2023 CTBC MPJ Taiwan Tour」公益回饋活動，波特除了與中信特攻籃球隊交流NBA總冠軍訓練菜單，分享個人如何強化與團隊的合作默契外，更特別邀請中信銀行「愛傳球」公益專案，贊助的新北市平溪國中以及桃園市楊梅國中秀才分校籃球社共60位學生，和波特近距離互動，希望透過籃球課程及反毒教育，建立孩子的生活目標及提升自信心。

「愛傳球」為中信銀行2022年啟動的公益專案，攜手前職籃選手及專業籃球教練，協助2所國中成立籃球社團，透過籃球課程及反毒教育，建立孩子的生活目標並提升自信心。

中國信託反毒教育基金會董事長辜仲諒更親自送給波特印有「Porter Jr.」的中信特攻1號球衣，邀請他擔任中國信託反毒大使。辜仲諒表示，做為一名NBA球星，小波特為人隨和、謙虛，樂於分享自身經驗，這對孩子來說非常難得，同時他認同中信特攻以反毒做為核心理念，成為中國信託反毒大使，更是意義非凡。

此次波特訪台也特別拍攝短影片力挺中國信託透過籃球運動推廣反毒教育理念，公益回饋活動行程預計停留4天3夜，9日將前往台中洲際棒球場為中信兄弟棒球隊開球。