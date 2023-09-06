大陸49歲知名主持人何炅畢業於阿拉伯語系，因主持兒童節目踏入演藝圈，主持綜藝節目《快樂大本營》後徹底爆紅，成為一線主持人，儒雅、高情商的形象獲得許多觀眾喜愛，不料近日有網友指控何炅，稱自己曾是何炅的保母，告何炅拖欠工資，但網友仔細分析後發現疑似有反轉。

一名網友蘇力稱自己的妹妹蘇宇是主持人何炅的前保母，透露妹妹照顧何炅母親將近3年半，怒控何炅「不分青紅皂白親自解雇保母，導致保母斷水斷糧，拉黑保母，公司把保母踢出群，拒不承認保母三年半照顧其母親的辛苦付出，強逼保母當法人代表不支付協議報酬」，並曬出法院判決書，法院判決書中指出何炅需支付蘇宇2019年到2022年的補償款，總共149147元人民幣（約65萬元新台幣），資料中蘇宇確實當過何炅爸爸公司的法人代表並擁有一部分股份。

但有人透露何炅是為了給保母交保險，才會透過爸爸公司與保母簽訂勞務合約，給的就是當保母的薪水，因為保母工作不符合預期，就辭退保母，不料保母疑似鑽合約漏洞，索要兩份工資，何炅認為這是敲詐行為，於是和對方打官司。不過也有網友疑問為何要讓保母當公司法人，認為整起事件疑點重重，而截稿前何炅方尚未回應，蘇力則疑似刪除在小紅書的發文內容，改在抖音帳號發布法院判決書。