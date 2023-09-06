針對超思公司採購巴西雞蛋爭議，農業部長陳吉仲今(6日)開記者會說明，強調一切公開沒有黑箱，但仍未平息外界質疑。粉專「政客爽」揭露陳吉仲上談話節目的片段，當主持人阿娟追問超思有沒有進口過國外的雞蛋時，陳吉仲難以正面回答，竟說要趕下個行程直接落跑，笑翻網友。

「超思有進口經驗？陳吉仲不回答問題直接落跑！」政客爽今(6日)發文附上影片，只見畫面中是談話節目《娟/關我什麼事》，主持人阿娟問，過去真的有這家公司進口過雞蛋嗎？陳吉仲說，他們應該是之前經營雞蛋的那個經驗，成立這間公司以後，才會有辦法協助政府專案。

見陳吉仲回答問題似不著邊際，阿娟追問：他有沒有實務上進口雞蛋的實績？有沒有曾經用超思公司的名義，來進口過國外的雞蛋？陳吉仲竟說：「這個我們很樂意地請超思把他自己的商業的經營來直接對外提供！」依然跳針將前面那句話換句話說，完全沒正面回答問題。

阿娟再次質疑：「還不確定就對了？」國民黨桃園市議員凌濤也出言追問。沒想到陳吉仲此時竟放大絕：「不好意思，因為我現在要再趕下一個行程！」阿娟只好為這次問不出所以然的視訊call out做個結尾：「不好意思耽誤部長您的時間！」

政客爽留言酸，「難怪陳大部長要去跑行程。仔細看會發現主持人背後是政客爽的圖XD」。藍營女神李明璇說「吉仲會是搭類火車嗎？」凌濤說「陳部長一直說他要去搭火車！」網友表示「這種眼神我在質問老公時有看過」、「奇怪跟雲豹公主一樣愛眨眼」、「直接烙跑也太弱了吧！既然今天都敢開記者會了，就直球對決到底啊～」、「我們的政府官員都是部分公司的代言人嗎？」、「主要講不出超思這間公司的進口紀錄」。