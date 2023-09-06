早先時候，烏克蘭與羅馬尼亞邊境的多瑙河港口遭到俄羅斯無人機打擊，烏克蘭聲稱，一部分的殘骸也落到羅馬尼亞，但是羅馬尼亞對此否認。然而經過檢查後，羅馬尼亞證實烏克蘭的說法是正確的。

CNN羅馬尼亞分台 Antena 3報導，羅馬尼亞國防部長泰瓦爾( Angel Tîlvăr)確定，俄羅斯用於攻擊烏克蘭的無人機，幾塊碎片在羅馬尼亞被發現，這意味著這架無人機是在羅馬尼亞境內墜毀。

遭攻擊的地點是烏克蘭最西南的多瑙河港口伊茲梅爾(Izmail)，當地有與羅馬尼亞的圖爾恰(Tulcea)遙遙相望。

最近幾星期，莫斯科加大力度打擊烏克蘭的對外港口，因為黑海糧食協議在7月失效，俄羅斯刻意打擊烏克蘭的糧食儲存設施和基礎設施，試圖逼迫烏克蘭上談判桌。

羅馬尼亞是北約成員國，因此俄羅斯武器打到羅馬尼亞境內，此事可大可小。從理論上，北約可以視為對北約成員國的攻擊，並動用共同防禦機制。

羅馬尼亞國防部以以最強烈的措辭譴責了襲擊，稱俄羅斯「毫無道理，並且嚴重違反國際人道法規則」。