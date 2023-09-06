今年體育表演會精心策劃了一場運用天馬行空的創意，落實揮灑在舞台上演出節目「隔網運動」，特別結合國人最喜愛的3項球類運動：桌球、網球和羽球，將這3種需要使用隔網的持拍運動整合，並融入娛樂性元素，在舞臺上形塑出一個熱鬧有趣的場域，讓觀眾對這3項耳熟能詳的運動，開啟另一種新奇的眼界。

擅長於設計表演藝術的艾思爾娛樂，邀請到這3種持拍球類運動的佼佼者，首先出場的桌球會以真實／虛擬的交錯轉換、動漫人物的形象，再轉以現場選手實體活動忠實呈現精準度、速度以及變化，讓觀眾體會到選手訓練過程的真實感受。網球選擇的是玩樂性質強的闖關遊戲，用大魔王與選手對戰，還有紅心標靶和爆射的彩帶，豐富舞臺展演活力。羽球則採用九宮格的形式，讓選手站在格中快速接發球，展現選手專業競技技術。

並以三角連線的方式表達這3項運動的精髓：堅韌、信心、努力與熱情，整合選手的實力和精彩刺激的娛樂性，這樣別出心裁的設計心思，相信能帶給觀眾對這3種運動有跳脫原本框架的想法。

艾思爾娛樂表演規劃師謝卓翰今年負責啦啦隊、隔網運動和SUP的策劃與燈光設計，為這三項節目做統整與整合。（體育署提供）

艾思爾娛樂表演規劃師謝卓翰，從策劃啦啦隊演出，到將機械手臂搬進台北小巨蛋呈現武術太極的表演，也曾將舞台設計成極限運動場。融入高空技術、動畫、燈光和精細的舞台效果後，這些年來，每一次節目的呈現都有讓人耳目一新的驚豔。今年則是負責啦啦隊、隔網運動和SUP的策劃與燈光設計，為這三項節目做統整與整合。

謝卓翰小時候跳街舞，也跳過八家將、官將首，甚至被少年輔導組管束過。然而這些崎嶇的經歷卻成為他成長的養分。因為熱愛跳舞，少輔組就讓他去國、高中教跳舞；從一個原本只是喜歡跳舞的孩子，因緣際會下被推上了「老師」的角色，滿足了他的榮譽感同時也有了使命感。之後他努力學習，幫人伴舞、做藝人指導、廣告片編排等。但漸漸的，他想要有自己的舞台，更積極的在技術層面尋找更多學習的機會。

不放棄自己，努力為自己闖出一片天。喜愛表演藝術，更熱愛、將全部的心力都投注於這個產業，謝卓翰最大的期望是在臺灣發展出這樣的平台，成為臺灣一個獨特的表演藝術產業，進而讓亞洲的表演藝術創作者來台灣進行創作，傳送國際，增加國內表演藝術技術的能見度，透過努力不斷的自我精進、誠心和實力證明自己存在的價值。

「問我喜歡表演嗎？其實我更喜歡大家相處的感覺，能一起完成一件事，這是最棒的！」這是他這一生最想體驗的生活：接觸不同的人事物，和創作者溝通彼此人生的理念和創作理念，和不同領域專業人士討論產業未來發展的方向等等，並將這些資源整合起來，再把這份愛與能量傳遞出去；這種分享的感覺，是在他心裡架構已久的。希望這正向的力量能持續的散播，讓更多人體會這樣的美好，善的循環也能更強大！