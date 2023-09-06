總獎金台幣100萬元的ThreeBond明安挑戰賽，6日在高雄信誼高爾夫球場進行最終回合，業餘選手蘇晉弘表現亮麗，打出低於標準桿3桿的69桿，以兩回合總計低於標準桿4桿的140桿，奪下職業與業餘雙料冠軍，也為即將出征杭州亞運增加奪牌信心。

業餘好手蘇晉弘是屏東里港人，9歲起跟著父親去練習場打球，父親發現他有高球天份，他從小六起就決定走職業高爾夫之路，目前在國立體大要升大四，明年準備轉職業，今年9月先打完仰德TPC錦標賽與亞運，並參加世界盃業餘錦標賽及亞太業餘錦標賽，明年轉職業後目標先在挑戰賽與台巡賽磨練，再循序往亞巡賽發展。

這次ThreeBond明安挑戰賽蘇晉弘以「不可思議」形容自己奪下雙冠頭銜的喜悅，21歲的他表示，參加過十多次職業賽，包括ThreeBond挑戰賽及台巡賽，他一直希望能拿下一個職業與業餘雙料冠軍，這次終於宿願以償，不但對自己是一大肯定，也為他在9月底登場的杭州亞運增添奪牌信心。

蘇晉弘指出，ThreeBond明安挑戰賽6日決賽前他並未設定奪冠或桿數等期許，只依照自己的節奏，落實每1洞每1桿的執行結果，專注擊球的內容，他以落後首回合打完的領先者王鉦棋1桿在最後一組領先組出發，前9洞打完，抓下3隻博蒂吞下1個柏忌、打出34桿，就以低於標準桿3桿取得領先2桿優勢，後9洞他持續穩定出擊，再抓2隻博蒂、吞1個柏忌花35桿，最終以4桿差距獲勝。

蘇晉弘奪冠後除了感謝比賽贊助商以外，更感謝父母栽培，笑說：「自己目前最大的贊助商是父親！」蘇晉弘也提到國立體大的宋定衡與鄭誠諒2位教練，以及張婷媗丶蔡定宏與張旭綸3位教練。