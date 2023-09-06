基隆祥豐營區彈藥庫7月發生意外，國民黨基隆市議員呂美玲受訪時，與民眾爭執時引發「討打」風波，呂美玲隨後宣布退黨，網紅「四叉貓」劉宇今貼出照片爆料，只見一件印有「KP」競選背心上面，印有「基隆市議員呂美玲」，對此民眾黨發言人楊寶楨說，關於是否為黨員，民眾黨不會主動透露。

呂美玲近日就祥豐營區彈藥庫遷移一事與民眾爆發爭執，更嗆「討打」、「給中共照顧」，呂美玲退出國民黨後，當時即傳出呂加入民眾黨消息，但民眾黨並未證實。

網紅「四叉貓」劉宇今在臉書發文指出，「內部流出新一批做好的背心圖片」，只見印有一件「KP」競選背心上面印有「基隆市議員呂美玲」，疑似已經加入民眾黨。

楊寶楨說，關於是否為黨員，民眾黨不會主動透露，因考量個人政黨傾向公開與否的意願問題。

但楊寶楨證實，照片中的背心是柯文哲後援會組織「選哲之友會」的工作背心，她因認同柯文哲理念，所以來幫忙。