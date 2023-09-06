在第二個議題上，國立臺灣海洋大學榮譽教授邵廣昭分享「離岸風場與漁業之共存共榮」，從過去的文獻顯示，風機基座可形成一個繁複的生態系統，評估隨著科技進步及經驗累積，新風機設備及施工不斷演進下，未來風機對海洋生態影響將趨於減緩。當外界質疑離岸風場導致漁民無法捕魚、風機基礎及海纜破壞底棲生物、改變海洋生態系統、培育及復育可能加速其他生態資源枯竭時，可以多利用風機基礎具人工魚礁培育漁業資源及聚魚效果，有就是讓人工魚礁培育魚類及防止拖網，藉以增加漁業經濟價值及增惠生態系統，並輔以良好管理，可減低人工魚礁是生態陷阱的質疑。

他認為，當限制風機範圍、過度及非法捕撈，減少基座覆網變成海廢外，也可以創造魚類 生態。禁漁區擴大及強化執法，保護範圍內物種，創造外溢效應，未來可朝向其他有效保育措施區域（OECM）發展。

韓國海洋水產開發院資深研究員Jongseo Yim則是分享海洋空間規劃與管理（MSP）作為有效平衡生態系統與經濟部門的重要性，韓國的海洋空間規劃管理法包含海洋空間規劃、海洋使用分區及海洋空間資料系統，以及擬定政策方向、經營管理、適宜性審查及諮詢機制等程序，未來將融入生態系服務價值。

澳洲Ross分析公司負責人Keith Reid則認為，海域不確定性高，其資料蒐集及生態風險評估與陸域截然不同，以風場開發對海鳥影響為例，在敏感性方面，需考量鳥類的豐度、分佈範圍及飛行行為，在生產力方面，則考量保育狀態及族群動態；對於高風險物種應有調查指引及強而有力的減輕措施，然而海鳥觀測調查不易是共同的挑戰，需全球集思廣義如何共同合作保育遷徙物種。