邱澤（右）和張軒睿有段爺孫情。（時創影業提供）

邱澤（右）和陳意涵再度合作。（時創影業提供）

邱澤（右）和簡嫚書再度合作。（時創影業提供）

由邱澤、陳意涵、張軒睿、邵雨薇主演的時創影業旗艦型輕科幻影集《永生密碼一九七》，今日（6）發布「詭譎真相版」預告，邱澤穿越來到68年後的人事已非的現代，見到唯一的親人孫子張軒睿，產生心境上的糾葛，張軒睿更是對著邱澤直嗆：「你離我遠一點！」再度攜手合作的陳意涵與邱澤預告中一言不合就開打。

邱澤飾演曾經是碼頭大佬「周亦白」一覺醒來來到68年後的現在，面對眼前完全陌生現代大樓，智慧型手機、年輕人帶著耳機搖頭晃腦就能讓ATM吐鈔票的黑客技術，他除了要盡快融入眼下超過他理解的世界，還要面對愛人逝去、親人背棄、追查自己身陷深海的黑幕的真相，他要挺身而出為失去的親情、愛情、友情討回公道。他二搭陳意涵、簡嫚書也展現了絕佳默契，滿足了三人在過往主演過《她們創業時的那些鳥事》中，觀眾對有情人未能在一起的遺憾。

該劇籌備至今歷時5年，備受期待的後製特效也首度在預告中得以窺見，海底的休眠艙從內到外連邱澤的眉眼睫毛都滿是結霜，深海奇魚穿梭在沈船遺骸中，地震引起板塊移動後休眠艙從海底竄升而上，全劇超過2000顆特效鏡頭，為華劇在輕科幻主題特效上再創里程碑。影集目前進入後期製作尾聲，預計於2024年第二季全球上架。