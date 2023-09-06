Gucci 101旗艦店將於15日正式對外開幕，歷時半年的時間改裝，從門店外牆的義大利馬賽克花磚、巨型LED看板等，一走上101四樓便立刻被他吸引，從原址三樓搬上去之後，全店兩層樓、約310坪的超寬敞空間，除完整展示男女服飾、皮件、配飾、香水、珠寶等品項，品牌針對高端系列於店內打造的沙龍空間，更是極致奢華，過去受限於店面空間而未能擺設的Gucci家飾系列，也特別在新店裝內打造完整的展售空間，橫跨服裝配飾到生活家居的眾多品項，以及店裝細節，只是要是時尚迷都會享受整個逛店的過程，以下帶你搶先一覽Gucci旗艦店的亮點。

獨一無二LED藝術牆面、101專屬烙印圖騰

Gucci台北101旗艦店內的LED牆為世界獨家，店內的電梯以歐洲古老建築中常見的電梯為靈感。（GUCCI提供/林欣儀台北傳真)

為慶祝GUCCI台北101旗艦店開幕，獨家設計推出具紀念意義的數字101烙印圖案。（GUCCI提供/林欣儀台北傳真)

走入店內可見一堵高達十米的LED藝術牆面，於牆面中央則佇立著以歐洲老建築裡電梯為靈感的黑色鐵製電梯，可視作作為連接義大利、台灣的橋樑，而藝術牆面也以此一概念打造「當佛羅倫斯遇見台北」的主題製作白日、黑夜兩種風格的藝術動畫，白天以從佛羅倫斯升空的的多彩熱氣球為起點，漸漸遨遊至台灣來到台北101，夜晚則由象徵台灣在地文化的天燈升空，點亮台北的夜空，而不論在天燈或熱氣球上，皆以品牌發源地佛羅倫斯的聖母百花大教堂為意象，拉近品牌與台灣的距離。除此之外，GUCCI為慶祝台北101旗艦店的開幕，獨家設計印有數字101、台北101大樓的城市地標圖騰，凡於店內購物即可享受即時烙印的客製化服務，擁有屬於台北地標印記的獨特體驗。

義大利原裝進口 皇宮圖騰點綴

Gucci台北101旗艦店，兩層樓的店裝佔地約310坪。（GUCCI提供/林欣儀台北傳真)

不論是店內的馬賽克花磚、木質地板，也展現品牌精緻、義式核心精神，馬賽克花磚的部分主要是以義大利製的彩色大理石拼組而成幾何圖騰地板打造，以此營造出義式生活美學呼應品牌DNA，如珠寶展間地板花紋以梅杜莎馬賽克為創作靈感，五樓男裝區則以佛羅倫斯卡塞塔王宮的六角形圖騰;木質地板則由工匠手工繪製花紋以此營造尊貴感。

珍稀單品、訂製服務首度常態進駐

高端單品如珍稀皮革系列、精緻生活珠寶系列的展間，以沙龍形式提供消費者更加奢侈、私密的逛街體驗。（GUCCI提供/林欣儀台北傳真)

GUCCI喜馬拉雅鱷魚皮革中款BAMBOO 1947，265萬900元。（GUCCI提供/林欣儀台北傳真）

GUCCI雲彩粉喜馬拉雅鱷魚皮革小款HORSEBIT 1955，166萬1100元。（GUCCI提供/林欣儀台北傳真）

過去僅以快閃店形式登台的珍稀皮革單品、高級訂製服務（MTM、MTO），此次則隨著101旗艦店的開幕，常態性地進駐於店內，也就是說台北成為繼紐約、巴黎、米蘭等城市之後，少數擁有常態式的頂級訂製服務的城市，可見品牌對於台灣市場的用心。另外針對品牌的高端系列，為讓頂級客層享受更加奢華、舒適的體驗，品牌以「沙龍」的形式於打造精緻生活珠寶、珍稀皮革包款的展區，同時在五樓設置VIP專屬內有廚房的休息室，並同時提供空間方面的客製服務，例如在生日、結婚紀念日等特殊節日時，將VIP休息室打造成可容納6-8人的私人晚宴空間，為VIP的各種需求打造夢幻空間。

多元客製、量身訂製服務

旗艦店內展示多款Gucci Valigeria 旅行世界系列。（GUCCI提供/林欣儀台北傳真）

為頂級客層推出的量身訂製服務，包含Gucci Valigeria旅行世界系列、珍稀皮件、以及晚禮服、西裝、禮服等頂級訂製，男士西裝訂製的MTM服務，提供3種領型、25種鈕扣、17款絲巾內襯的訂製選擇，並可於左袖刺繡姓名；MTO訂製雖以女裝為主，但其實中性化的風格也有不少男性顧客愛用，MTO的訂製服務可於特定款式服裝上裝飾喜好的刺繡與花卉，系列訂製服務約3至6個月到貨。

家居系列、旅行箱系列最完整

過去因空間無法展示的家飾系列，在旗艦店中也有了自己的空間。（GUCCI提供/林欣儀台北傳真)

過去受限於店裝而無法完整展示的Gucci Valigeria 旅行世界系列、Décor 家飾系列，也在新店裝中擁有獨有的專屬區域，除前幾季品牌大推的SAVOY硬箱衣櫥、大型手提行李箱、小型手提帽箱外，也有可收藏表款、珠寶的收納盒，同時也有以皮革硬箱打造的撲克牌遊戲組、麻將遊戲組等生活遊戲套組，家居系列則有茶具、杯盤等日常必備等單品。

GUCCI硬箱竹片麻將遊戲組，74萬400元。（GUCCI提供/林欣儀台北傳真)