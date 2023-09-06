烏克蘭總統澤倫斯基開除國防部長列茲尼科夫，提名克里米亞韃靼人出身的烏梅洛夫接任。國會今天批准通過。烏梅洛夫在人事通過後首次對外發言，矢言收復所有遭俄軍控制的領土。

法新社報導，烏梅洛夫在社群媒體發文表示：「我將盡一切的可能和不可能，取得烏克蘭的勝利，解放我們國家的每寸土地，與我們人民的每個人。」

41歲的烏梅洛夫（Rustem Umerov）獲任命為防長，標誌著在遭到俄羅斯侵略1年半之際，烏克蘭軍事部門的重大轉變。

國會議員澤列辛亞克（Yaroslav Zheleznyak）在社群媒體上表示：「國會批准魯斯特姆．烏梅洛夫（Rustem Umerov）為烏克蘭國防部長。」

他上傳的投票委員會照片顯示，烏梅洛夫人事案獲360名議員中的338票支持。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）任命烏梅洛夫，期許他為國防部帶來「新作風」。烏梅洛夫取代於俄羅斯侵略期間擔任防長這項重要職務的列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）。

烏梅洛夫是克里米亞韃靼人（Crimean Tatar），曾任國會議員，自2020年以來一直是政府任務小組成員。該任務小組致力於制定終結克里米亞占領的戰略，克里米亞於2014年遭俄羅斯併吞。