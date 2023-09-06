美升息近尾聲，市場預測明年即將迎來降息，國泰投信總經理張雍川6日指出，現在是投資債券的好時點，且本月底上市的「國泰10Y+金融債ETF」所追蹤的彭博巴克萊10年期指數來看，近10年來投報酬率為146％，比投資銀行股MSCI、全球金融指數只有50％高得多，「存金融股不如存金融債」。

張雍川表示，「國泰10Y+金融債ETF」具有三大特色：發行價低只有15元、月月配息、有收益平準金機制。他進一步提出「BIG投資術」，其中的B是Bank，指的是「國泰10Y+金融債ETF」鎖定的大型金融業，違約率低是產業債投資首選；I則是Income，代表月配息，每月領息讓金流不間斷。G則是Growth，也就是成長率，以彭博10年以上美元金融債券指數為例，指數自成立以來表現穩健，長期累積報酬勝過其他主要債券指數。

國泰10Y+金融債ETF經理人鍾郁婕進一步說明，現階段升息到尾聲，且市場普遍覺得美國經濟會軟著陸，此時投資「信用債」會比投資「美債」更有長期投資價值，聯準會預期會在明年中之後才降息，屆時20年美債的期間較長、債價反應較大有更多套利空間，屆時再換檔為宜。

鍾郁婕表示，國泰10Y+金融債ETF這檔發行時為了讓散戶參與投資，不同過往金融債ETF發行價都在40元，此次特別設計成15元發行，是業界的一半價格，對小資族來說很好上手。

鍾郁婕指出，國泰10Y+金融債ETF追蹤彭博10年以上美元金融債券指數，指數成分債有9成屬於全球系統性重要銀行。相較市面上的債券ETF，金融債的收益率優於一般公司債，加上這一檔是台灣首檔月月配且納入收益平準金的債券ETF，每月都有穩健的現金流，讓資金運用更靈活。

鍾郁婕更提出金融債三大推薦理由，一是金融債在債市中的占比最大，在全球信用債券市場中超過三成，是相當重要的產業；二是長期投資的報酬風險比佳，金融股跟金融債報酬呈現同向，但金融債波動明顯較低，在報酬風險比考量下，存股不如存債；三是債券違約率低，金融債平均違約率較非金融債低，精挑標的才能避免違約風險。