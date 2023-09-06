國道3號南下彰化系統路段，今天晚間近8點發生一起嚴重車禍事故，1輛廂型車火燒車後，駕駛林姓男子搶搬載運的貨品時，遭後方轎車撞擊，被送醫時已無生命跡象，醫院全力搶救中。該起事故經國道警方動員到場處理，約晚間9點多車流才逐漸回復順暢。

這起事故發生今晚約7點50分左右，彰化縣消防局獲報國道3號南下197公里彰化系統路段發生火燒車，且有民眾受傷嚴重，等待救援，隨即派遣彰化、東區、伸港等消防分隊人車到場搶救。

國道3號南下彰化系統交流道路段發生火燒車，1名駕駛重傷送醫搶救。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

當消防人員趕抵現場時，發現1輛停放在最外側車道的廂型車已陷入火海之中，大量黑煙直竄天際，且廂型車林姓駕駛因遭車輛撞擊被壓在車底，被救出時已無生命跡象，隨即將其緊急送醫搶救。

國道警方初步調查，這起事故發生在國道3號南下彰化系統交流道路段，當時下著雨，林男駕駛的廂型車因火燒車，將車停放在最外側車道後，林男與1名乘客下車後，林男又急著要搬運車內物品時，結果因此疑似慘遭後方多輛車追撞，當場陷入昏迷。