在泰國那空叻差是瑪舉辦的2023亞洲女子排球錦標賽，中華隊落入9到12名排名賽，在第9名之爭和杭州亞運預賽對手蒙古先過招，中華隊直落三收下勝利，以第9名結束這次亞錦賽。

本屆女排亞錦賽中華隊在預賽中與烏茲別克、韓國及泰國分在同組，小組賽首戰3比0輕取烏茲別克贏得勝利，可惜後面不敵南韓及越南，與8強失之交臂，在9到12名排名賽中，中華隊遇上蒙古、香港及伊朗皆拿下勝利，持續展現高度的團隊合作及堅持到底的意志力，最終在排名賽中奪得第9名。

中華女排隊長陳姿雅對比賽結果表示：「雖然本屆亞錦賽成績不太理想，但是整個團隊培訓的最終目標就是瞄準杭州亞運，不管是接發球、防守，甚至是和舉球員的搭配，都調整的比之前挑戰盃更加出色。」

中華女排好手張瓈文總得分62分，是團隊得分主力，尤其在和南韓及越南兩戰都拿下全隊最高得分，她說：「對上南韓和泰國有幾波攻擊沒有辦法有效得分確實蠻可惜的，但是這次比賽整體表現比起挑戰盃，都有慢慢往好的方向調整和前進。」張瓈文並期許在面對的亞運比賽時不管遇上哪一個對手，都要拿出全力及平常心應戰，把自己應有的表現發揮出來。

中間手甘可慧這次帶傷上陣，亞錦賽後半段賽程手感日趨加溫，她說道：「最後兩場比賽我盡全力去打，揮別成都世大運低迷的狀況，把自己的心態和身體狀態調整到最佳，去面對接下來的賽事。」