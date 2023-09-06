女星郭書瑤(瑤瑤)出道時憑著可愛的外型與傲人身材，以及一句「殺很大」的台詞走紅，又有著「廣告女神」的別稱。她近日被拍到與友人聚餐結束後，與27歲大陸男星宗子杰視訊通話長達一小時的時間，互動頗為曖昧，而她本人於稍早之前更新動態，看似在回應相關傳聞。

根據《鏡週刊》報導，郭書瑤日前與好友茵聲、婁峻碩、焦凡凡現身台北某家火鍋店用餐，結束後近凌晨1點郭書瑤獨自散步回家，過程中她與大陸男星宗子杰視訊，聊了將近一小時的時間。對此，其經紀人表示：「謝謝大家關心，很開心這次去星馬拍戲結交了很多好朋友，預計明年春天上映，再請大家多多支持這部新作品呀！也很希望多些機會去海外拍戲認識更多朋友拍攝更多作品帶給大家。」解釋雙方僅是好朋友的關係。

另外，郭書遙稍早之前也在IG上PO出一則貼文，曬出多張自己在日本拍攝的美照，同時也更新多則限時動態，轉發朋友們分享自己貼文中的照片。不過，其中一則動態中，可見她一併加上了「好會跟很多人都可以聊上一個小時的明星」等字句，看似在回應相關風波。

據了解，郭書瑤與宗子杰是因拍攝新加坡電影《流氓驅魔師》而熟識。此外，郭書瑤於今年7月，在限時動態中曬出自拍照，並寫下：「是一個要去見男朋友的節奏，某人來新加坡陪我約會哩。」疑似在預告有新戀情，雖然事後真相曝光，「男朋友」竟是好友劉品言，但也讓外界對她的感情狀況產生好奇。