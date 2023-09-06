走路腿腳無力不一定是肌肉骨骼出問題？急診科醫師柯世祐透露，曾有一名50歲的男性，出現雙腳拖地抬不起來、走路容易跌倒等狀況，照X光腿腳卻沒有問題，最後仔細檢查才發現竟是大腸癌末期，腫瘤轉移到腰椎後壓迫到神經，進一步導致患者出現相關狀況，提醒民眾若有出現相關情況，應提早就醫。

柯世祐近日在節目《醫師好辣》表示，先前遇過一位50歲男性病患，5天內就2度走路跌倒，但照X光後卻沒發現腿腳有哪邊出現問題，詢問後得知該名病患約在3個月前就出現走路有點偏的問題，且實際走起來雖然雙腳不會痛，但腳部卻抬不起來，只能扶著輪椅慢慢拖地走，他因此認為可能是腰椎出了問題。

柯世祐指出，當時照X光後果然在患者第4、第5節腰椎處發現一顆壓迫到神經的腫瘤，導致患者雙腳只能略為抬起，後續做核磁共振才發現，該腫瘤的來源竟是轉移到各處的大腸癌，除了肝臟有小結節外，脊椎也有轉移，且已經末期了。

柯世祐提醒，若是單側拖著腳走路，有時可能是肌肉或骨骼出了問題，但若雙側同時都有拖著地的情況出現，且狀況還越來越嚴重，那可能就不是單純的肌肉問題了。