蝦皮是目前民眾最常使用的網購平台之一。一位女子近日表示，她在蝦皮直營的3C賣場為家人訂購一台冰點冷氣，沒想到客服人員準備出貨時告知，該台冷氣建議安裝房型是5坪大小，跟她在蝦皮廣告上看到的適用8至9坪完全不符，讓她氣得怒轟「這年頭連冷氣都圖片僅供參考了嗎？」，貼文一出引發熱議，許多人紛紛直呼她在蝦皮上網購冷氣的行為相當勇敢。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」發文指出，她第一次在蝦皮幫家人訂購冷氣，選擇了蝦皮直營的3C賣場，「商品頁面顯示適用8-9坪所以就訂購付款了」，沒想到出貨時卻收到客服人員來電，說明冷氣建議使用於5坪房間，如果堅持裝冷氣要先簽切結書，「裝了不冷他們不負責」。

女子訂購冷氣後收到廠商來電，表示冷氣適用5坪房間，若堅持要裝設得先簽下切結書。（翻攝自爆怨2公社臉書）

原PO氣憤質疑，「這年頭連冷氣都圖片僅供參考了嗎？圖片顯示適用8到9坪安裝只能5坪這是啥X？」，後來她馬上跟蝦皮的3C賣場進行聯絡，對方聲稱會再確認正確資訊，同時也建議可以取消申請訂單。原PO收到退款後，再到蝦皮上的冷氣商品頁面進行確認，結果3C賣場根本沒有更新正確資訊。

對此，許多網友紛紛回應，「網路上買，真的很佩服妳的勇氣，建議找師傅去現場看，妳還要考慮是否西曬、頂樓、家裡人數、安裝位置等」、「蝦皮買冷氣？妳好勇敢！為什麼不找妳家附近水電行還比較有保障」、「這東西齁，我還是建議妳找有實體店面的，有問題妳根本找不到人處理」。