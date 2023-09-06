進口蛋爭議近期備受各界關注，針對外界「圖利超思」的質疑，農業部長陳吉仲6日召開記者會，公開與超思的合約。國民黨立委參選人、台北市議員張斯綱指出，陳吉仲不是合約造假，就是記者會說謊，合約中的3項條款讓超思拿到報價單就能請款，無須代墊款項，白賺8%服務手續費，「超思到底是什麼皇親國戚，讓陳吉仲甘心簽下這種不平等條約？」

張斯綱6日在臉書發文指出，陳吉仲開記者會護航超思，不公佈採購合約還好，一公佈簡直不可思議，「超思到底是什麼皇親國戚，讓陳吉仲甘心簽下這種不平等條約？」

張斯綱指出，合約二之四條，關於採購貨款，超思只要拿到巴西雞蛋供應方開立的「報價文件」，就能向中央畜產會請款，超思只是「代收轉付」，若是匯率變動，就再請款。合約二之五條，關於報關作業，超思也能自行委任報關報驗業者，同樣只要拿到報關報驗業者開立的「報價文件」，就能向中央畜產會請款。

張斯綱續指，最扯的是合約三之三條，超思進口的巴西雞蛋若是品質出問題，不符規格需要辦理退換貨，衍生的相關費用，巴西雞蛋供應商竟然還能「開立報價文件請款」！

張斯綱直言，憑這些提款，超思拿到報價單就能請款，哪裡需要代墊款項？根本白賺每筆8%服務手續費。陳吉仲卻在記者會上公然聲稱超思進口的雞蛋，「驗收」才請款，說三櫃不合格的巴西雞蛋，是廠商吸收。

張斯綱也怒批，「陳吉仲簽的合約，狠狠打臉陳吉仲開的記者會，不是合約造假，就是記者會說謊。難怪不可告人，所以告人。」