大陸知名論壇虎撲從2016年開始舉辦女神票選，許多人的女神賈靜雯和高圓圓都曾獲此殊榮，今（6日）晚間第8屆虎撲女神冠軍出爐，經過激烈票選後，由28歲女棋手戰鷹以壓倒性票數打敗高圓圓；但消息曝光後，不少網友第一反應都問「她是誰？」更有人PO出她直播時搞怪模樣，被形容是顛覆審美觀。

虎撲女神從開辦以來，因為是透過網友親自票選，被評為是「民間最具權威性」的選美比賽，今年得主不是以往熟知的主流美女，由人氣女棋手戰鷹奪冠；而28歲的戰鷹外貌清純可愛，除了是棋手外，平日是一名百萬網紅，經常開直播與粉絲互動，人氣相當高。

不過，戰鷹以黑馬之姿打敗高圓圓和賈靜雯等人，甚至有網友根本不知道她是誰，也掀起熱烈討論。有網友轉發戰鷹在直播時古靈精怪的模樣，讓一些人看了直呼「顛覆我審美觀」，納悶為何戰鷹能打敗高圓圓；還是有粉絲跳出來力挺戰鷹，認為過去幾屆都是美女，可能網友看膩了需要新鮮感，戰鷹才能夠脫穎而出。

細數虎撲女神第一屆至第七屆冠軍，分別是賈靜雯、邱淑貞、佟麗婭、劉亦菲、高圓圓和李沁，而去（2022）年劉亦菲和周慧敏在激烈對決後二次奪冠。其實早在2021年李沁奪下女神封號時就有爭議，因為不少人認為第二名的古力娜札更漂亮，是李沁陪跑多年才讓她當女神。