日本排放福島核汙水後，中國大陸全面暫停進口日本水產品，嚴重衝擊以中國為主要出口對象的日本水產業。對此就有日媒報導，日本政府有計畫將這些水產提供給自衛隊，藉此來彌補對華出口下降的影響。對此，前立委蔡正元6日就表示，「日本那個花招，應該是謝長廷教他的，因為民進黨政府玩這個遊戲，不是叫軍人吃，就是叫學生吃這些營養午餐，這也搞不出花樣」，引發討論。

根據《朝日新聞》的報導指出，因中國大陸對日本海產全面禁運，在5日的自民黨會議上就傳出，提議將這些水產品在國內使用，提供給學校午餐營養進行使用，甚至政府內部也有計劃將提供給自衛隊，藉此來彌補對華出口下降的影響。

蔡正元6日在中天節目《頭條開講》中表示，「日本那個花招，應該是謝長廷教他的，因為民進黨政府玩這個遊戲，不是叫軍人吃，就是叫學生吃這些營養午餐，這也搞不出花樣來」，蔡正元更說，「現在日本的學生要班班吃扇貝、吃海鮮了，日本今天這個政策，很明顯的是在把自己老百姓的健康糟蹋了以後，來支持錯誤的政策」。

蔡正元更提及，「其實這件事很簡單，就說這個已經試排了一個月的污水，發現效果不彰，那岸田文雄停止試排，那不就沒事了嗎？」蔡正元最後更說，「剩下的核汙水就把它擱著，沒有人要強迫你馬上處理，但岸田文雄不肯，所以不曉得岸田文雄怎麼會做這種反應」。